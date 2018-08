Álvaro Sobrinho interrogado nas ilhas Maurícias

O ex-banqueiro angolano foi ouvido pela Comissão Independente Contra a corrupção durante sete horas.

Álvaro Sobrinho chegou discretamente às ilhas Maurícias durante a noite desta quinta-feira, 23 de Agosto. No entanto, a aterragem do antigo líder do BES Angola em Ebène não passou despercebida às autoridades locais. às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 24, responsáveis da Comissão Independente contra a Corrupção (CIC), acompanhados por elementos da Unidade Especial de Apoio, dirigiram-se ao complexo residencial de luxo, Royal Park, para levar Álvaro Sobrinho para interrogatório. O seu gabinete foi também revistado, avança a revista SÁBADO