Álvaro Sobrinho já apresentou proposta para pagar caução de seis milhões de euros

Álvaro Sobrinho já apresentou uma proposta ao juiz Carlos Alexandre para prestar a caução milionária de 6 milhões de euros. Em causa está, sabe o, a hipoteca de mais de três imóveis em Portugal.O empresário, que foi presidente do Banco Espírito Santo Angola (BESA) durante mais de dez anos, foi ouvido no dia 17 de março no Tribunal Central de Instrução Criminal no âmbito de um inquérito relativo à suspeita de vários crimes associados à gestão da instituição.Cabe agora a Carlos Alexandre, que tem em mãos o processo que visa o luso-angolano, validar ou não esta proposta.