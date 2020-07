Alvejado a tiro de caçadeira em Portalegre

Um homem de 44 anos foi alvejado a tiro de caçadeira na madrugada de sábado nos arredores de Portalegre. A vítima sofreu ferimentos graves, foi assistida no local pelos bombeiros e INEM e depois levada para o hospital da cidade, onde ficou internada.





Os disparos foram efetuados por um homem ainda não identificado pelas autoridades, na sequência de uma discussão que ocorreu no Monte Cancelo, entre Portalegre e Fortios. O alerta para as forças de socorro foi dado através do 112 pelas 4h30 de sábado e levou à mobilização de seis operacionais para o local, apoiados por três viaturas.