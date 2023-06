Alvo de tiroteio em Grândola poderia ser o cunhado da vítima

Alisson Vasconcelos, de 35 anos, que foi morto com três tiros, no domingo, em Grândola, poderia não ser o verdadeiro alvo do grupo armado. Existe a hipótese de o objetivo dos suspeitos ter sido matar o cunhado de Alisson. Oapurou que as casas são muito próximas e que a entrada é feita pelo mesmo portão.Os homicidas, que continuam em fuga, poderão ter-se enganado na habitação. A Polícia Judiciária de Setúbal continua a investigar os contornos do crime.