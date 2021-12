O segundo assalto ocorreu numa altura em que os três filhos menores dos proprietários estavam à guarda da ama, dentro de casa. Os arguidos estão acusados dos crimes de furto, roubo e sequestro.



A ama suspeita de ter combinado com um amigo dois assaltos à casa dos patrões, em Aradas, Aveiro, cometidos em maio e julho de 2020, confessou no Tribunal de Aveiro que participou nos crimes.O segundo assalto ocorreu numa altura em que os três filhos menores dos proprietários estavam à guarda da ama, dentro de casa. Os arguidos estão acusados dos crimes de furto, roubo e sequestro.

“Ficou combinado que a porta ou janela da sala não estaria trancada. Eu ia despejar o lixo e ele entraria na casa”, explicou Cristina Costa ao coletivo de juízes, em mais uma sessão do julgamento. Bruno Oliveira escapou com 500 € em dinheiro e 3000 € em peças em ouro. Segundo a acusação, as crianças ficaram sequestradas na casa de banho. “O acordo foi ficar na sala com as crianças, mas como estava a fazer outras tarefas, não foi o que aconteceu”, assumiu. Durante o depoimento, Cristina Costa revelou que uma outra mulher, que não é arguida, fazia parte do grupo. “O dinheiro era para ser dividido pelos três”, afirmou a arguida. n P.J.D.