Ama que assaltou casa de patrões em Aveiro condenada a cinco anos de prisão com pena suspensa 

A ama suspeita de ter combinado com um amigo dois assaltos à casa dos patrões, em Aradas, Aveiro, foi condenada pelo tribunal de Aveiro a uma pena de prisão suspensa de cinco anos. No mesmo processo, o cúmplice foi condenado à mesma pena. Os dois arguidos terão, ainda de pagar, de forma solidária, às vítimas, uma indemnização de cerca de seis mil euros. Os assaltos foram cometidos em maio e julho de 2020.O segundo assalto ocorreu numa altura em que os três filhos menores dos proprietários estavam à guarda da ama, dentro de casa.O assalto ficou gravado no sistema de vídeo vigilância da casa.