A Câmara da Amadora foi autorizada a alargar o seu sistema de videovigilância e a instalar mais 38 câmaras, foi esta quarta-feira publicado em Diário da República.



O concelho passa a contar com 141 equipamentos. As imagens, sem som, são controladas e gravadas 24 horas por dia na PSP da Amadora e podem ser visionadas no Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide, através de uma ligação à Rede Nacional de Segurança Interna.

