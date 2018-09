Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amadora ganha novos murais de arte urbana

Mais de 100 murais dão nova vida aos prédios da cidade.

09:21

A Amadora ganhou este verão cinco novos murais de arte urbana, com rostos bem conhecidos dos portugueses e que se vêm juntar aos mais de 100 que já existiam na cidade. O ator Vasco Santana, a fadista Amália Rodrigues, o mestre da guitarra portuguesa Carlos Paredes, Fernando Pessoa e o cantor e compositor Zeca Afonso dão nova vida aos edifícios que se tornaram telas.



O mais recente mural, que ilustra Vasco Santana na parede de um prédio da zona da Falagueira, foi pintado por Odeith, em agosto. "A ideia foi manter o mesmo conceito, de artistas que já tinham morrido e que marcaram a história [de Portugal] a nível cultural", explicou Odeith, de 42 anos e que é natural do concelho da Amadora.



O artista demorou entre cinco a sete dias a pintar cada mural, "tudo a ‘spray’ e com a ajuda de uma grua", tendo usado "entre 150 e 280 latas, dependendo da altura de cada um". O maior desafio foi trabalhar com temperaturas "de 44 graus". Pantónio também assina um mural, assim como Pedro Peixe, Eime e a dupla Draw & Contra.