Desde os primeiros dias de agosto que António Joaquim se encontra a cumprir, na cadeia de Alcoentre, Azambuja, os 25 anos de prisão a que foi condenado. O amante de Rosa Grilo, que aguarda recurso de revisão da pena máxima a que foi condenado no processo do homicídio do triatleta Luís Grilo em julho de 2018, recebe visitas da família, mas encontra-se num profundo estado de depressão.