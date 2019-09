Amante de Rosa Grilo fica preso por decisão da juíza

António Joaquim vai manter-se na cadeia, no âmbito do processo em que é acusado da morte de Luís Grilo. O amante de Rosa Grilo tinha pedido à juíza do Tribunal de Loures que alterasse a medida de coação, depois de alegar que a arma usada no crime não foi a que a Polícia Judiciária encontrou em sua casa.A magistrada, que vai presidir ao julgamento, entendeu que a questão deve ser discutida precisamente na sala de audiências, numa altura em que falta menos de um mês para que o processo comece a ser discutido em tribunal (o julgamento começa a 10 de setembro).A juíza referiu ainda que havia perigo de alarme social, caso o funcionário judicial visse a medida de coação ser alterada. António Joaquim alegava ainda não haver qualquer outra prova que apontasse para o homicídio, tanto mais que Rosa continua a garantir que não estava com o amante quando Luís foi assassinado.Além disso, o Ministério Público nunca conseguiu fazer prova de que na noite de 15 de julho do ano passado, quando o triatleta foi baleado, António Joaquim tivesse ido à casa de Rosa. O funcionário judicial garante que é inocente.