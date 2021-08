Amante de Rosa Grilo transferido para a cadeia de Alcoentre

António Joaquim, amante de Rosa Grilo a cumprir 25 anos de prisão pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, foi transferido para a prisão de Alcoentre, na Azambuja, apurou o CM.Até agora, desde 19 de junho,. Estava numa cela individual, onde passava 22 horas do dia fechado, assim como outros 70 reclusos naquela ala, conhecida como a ala dos violadores, por ter as celas quase todas ocupadas com condenados por crimes como violação, abusos sexuais, ou abusos sexuais de menores.A transferência para Alcoentre terá sido decidida uma vez que é a prisão da área de residência de António Joaquim.