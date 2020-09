Amante de Rosa Grilo já está no Tribunal de Loures. Medida de coação pode ser alterada

O amante de Rosa Grilo, António Joaquim, volta esta sexta-feira ao Tribunal de Loures na sequência do julgamento pelo homicídio do triatleta Luís Grilo e a medida de coação pode ser alterada. O julgamento começa às 9h15 no Tribunal, que vai decidir se o amante de Rosa Grilo aguarda em liberdade pelo transitar da decisão.



À chegada ao tribunal, António Joaquim manteve-se em silêncio.

Recorde-se que António Joaquim foi condenado pelo Tribunal da Relação a 25 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e agravado, em coautoria com a arguida Rosa Grilo, e profanação de cadáver, anulando a decisão de absolvição decretada em primeira instância.



Luís Grilo foi assassinado em julho de 2018, na sua casa nas Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira. O crime terá sido cometido para poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima - 500.000 euros em indemnizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias tituladas por Luís Grilo, além da habitação.