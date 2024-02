Amante mata emigrante idoso para roubar poupança

Uma mulher de 43 anos decidiu matar o amante, de 77, nos Açores, para lhe roubar o dinheiro, ouro e outros bens de valor - num montante “elevado, mas não apurado” - que o idoso poupou em casa após décadas como emigrante na América do Norte.



A mentora juntou-se a uma conhecida de 46 anos e, a 20 de dezembro do ano passado, assassinaram a vítima na sua habitação, na cidade da Praia da Vitória (ilha Terceira), com três pancadas na cabeça com um objeto que a PJ acredita ter sido uma barra de ferro ou taco de basebol, apurou o CM de fonte policial.









