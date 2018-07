Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambulância cai em quinta e faz três feridos em Mafra

Acidente aconteceu na sequência de um despiste.

Por M.C. | 09:51

Uma ambulância propriedade de uma empresa, que fazia o transporte de um idoso para tratamento, despistou-se esta terça-feira em Cheleiros, em nMafra.



A viatura capotou e caiu num quintal, ferindo os dois tripulantes e o doente, um idoso com 90 anos.



O acidente ocorreu pelas 12h00, quando o veículo iniciava uma descida e o condutor perdeu o controlo da viatura. O mesmo saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de dez metros.



O veículo caiu, de rodas para o ar, dentro de um quintal. O doente foi transportado, com suspeita de fraturas, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



O condutor e o tripulante, de 24 e 43 anos, foram para o mesmo hospital com ferimentos ligeiros.