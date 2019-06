Ambulância capota e faz três feridos em Lisboa

Três pessoas ficaram feridas no capotamento de uma ambulância na Avenida da Índia, em Lisboa, ao início da tarde desta sexta-feira. O alerta foi dado às 13h50.Os Bombeiros da Ajuda estavam a passar no local quando se aperceberam do acidente, tendo sido eles os primeiros a prestar auxílio às vítimas no local. Também os Bombeiros Voluntários Lisbonenses e os Bombeiros Voluntários de Lisboa acorreram ao local.A Polícia Municipal e a PSP estiveram no local. A origem do capotamento é ainda desconhecida. A viatura pertence aos Bombeiros de Fátima.