Uma ambulância capotou na manhã desta segunda-feira após uma colisão com dois carros na En11-1, na Baixa da Banheira, Moita.



O acidente ocorreu pela 8h40 e causou ferimentos num bombeiro e num civil.





Segundo o CDOS de Setúbal, trata-se de uma ambulância dos bombeiros voluntários do Sul e Sueste (Barreiro), que seguia a caminho de uma ocorrência.As vítimas sofreram ferimentos ligeiros. No local da ocorrência estão 16 operacionais dos bombeiros, INEM e PSP, que investiga as circunstâncias do acidente.