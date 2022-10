Ambulância de Arouca inoperacional por falta de técnico de emergência pré-hospitalar

A ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Arouca esteve inoperacional, esta sexta-feira, entre as 00h00 e as 08h00, por não estar escalado um técnico de emergência pré-hospitalar.A denúncia é feita pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar (STEPH). "A carência de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar que temos vindo a alertar há vários anos e que tem originado a que dezenas de ambulâncias de emergência Médica estejam paradas diariamente por falta de Técnicos, começa agora a refletir-se nas centrais de emergência, ou seja nos CODU assim como nas ambulâncias SIV", afirmou ao Correio da Manhã, Rui Lázaro, presidente do STEPH."Nestes casos, estamos a falar de meios que são resposta ao nível da emergência médica em zonas muito distantes dos hospitais de referência, com acessos muitas vezes difíceis e demorados. Estas populações como o caso de Arouca e os conselhos vizinhos ficam então praticamente entregues à sua sorte", afirmou o responsável.questionou o INEM sobre as razões da inoperacionalidade da ambulância de suporte imediato de vida mas ainda não obteve resposta