Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambulância despista-se e causa três feridos em Mafra

Uma das vítimas ficou em estado grave.

Por Lusa | 15:56

Uma ambulância de transporte de doentes despistou-se hoje causando três feridos, um deles o doente que estava a ser transportado, que ficou em estado grave, em Cheleiros, concelho de Mafra, distrito de Lisboa, disse fonte dos bombeiros locais.



O comandante dos Bombeiros de Mafra, João Pereira, disse à agência Lusa que o acidente da ambulância de transporte de doentes da Associação de Socorros da Encarnação ocorreu pelas 11h58 e provocou três feridos.



O único doente que estava a ser transportado ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com diversos traumatismos.



Dois dos três elementos da tripulação da ambulância sofreram ferimentos ligeiros e foram também transportados para a mesma unidade.



O acidente ocorreu na Estrada Nacional 9, na localidade de Cheleiros, mas não causou quaisquer perturbações no tráfego automóvel.



No local estiveram 12 operacionais e cinco viaturas, entre elas a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras, mais três ambulâncias e um veículo de desencarceramento dos bombeiros de Mafra.