Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros começou a arder na tarde desta quinta-feira na A4, na zona de Vila Real.Um dos ocupantes da ambulância foi transportado para o Hospital de Vila Real com ferimentos ligeiros. Os doentes que a ambulância transportava foram encaminhados para uma outra que estava a passar no momento do incêndio.Alerta do dado às 14h30.