Ambulância do INEM avariada após ferir motard

O condutor de uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) abalroou esta sexta-feira uma moto na avenida da Índia, em Lisboa.O condutor do motociclo ficou ferido e a viatura do INEM avariada, por tempo indeterminado.Fonte oficial do instituto explicou aoque o acidente ocorreu pelas 09h11.A tripulação da ambulância do INEM envolvida no acidente prestou assistência ao motard, que foi transportado, também por meios do INEM, ao Hospital de São Francisco Xavier.A ambulância do INEM envolvida no sinistro está agora a ser alvo de reparações.