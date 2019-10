Estava em serviço de socorro há apenas um mês e foi a primeira viatura INEM atribuída aos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça.A ambulância, datada de julho deste ano, ficou esta terça-feira totalmente destruída numa violenta colisão com uma carrinha, num cruzamento em Perafita. Seguia em marcha de urgência sonora e luminosa com um doente que tinha problemas respiratórios, em direção ao Hospital Pedro Hispano, e capotou. Cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais dois bombeiros.O acidente ocorreu às 10h30, no cruzamento da rua Armando Vaz com a rua da Guarda. Entre os feridos estão ainda o doente, idoso, o seu filho, que o acompanhava na ambulância, assim como o condutor da carrinha que colidiu com o veículo INEM. Todos sofreram ferimentos ligeiros e foram hospitalizados."Ajudei o bombeiro a sair da ambulância e depois entrei pela janela do lado do condutor para a desligar. Vi um outro bombeiro com ferimento na cabeça - ao que tudo indica levou com uma garrafa de oxigénio -, e o senhor de idade tinha um hematoma na vista esquerda e sangue na cabeça", descreveu aoMário Rocha, testemunha do acidente, que terá sido provocado pela carrinha, cujo condutor não se apercebeu da aproximação do veículo prioritário.Esta foi a primeira vez que aconteceu um acidente em serviço de urgência nos Bombeiros de Matosinhos-Leça. Os prejuízos são elevados e a corporação teme não conseguir recuperar a ambulância, que era nova.