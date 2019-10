Ambulância do INEM em marcha de emergência colide com carro em Matosinhos. Há três feridos

Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre uma ambulância do INEM e um veículo ligeiro, num cruzamento em Perafita, Matosinhos.Segundo conseguiu apurar o, o veículo do INEM, ao serviço dos Bombeiros de Matosinhos-Leça, transportava um doente em marcha de emergência quando aconteceu o acidente.Os feridos ligeiros são o doente e os dois elementos dos bombeiros que seguiam na ambulância e foram entretanto transportados ao Hospital Pedro Híspano.O alerta foi dado às 10h20.Cerca das 11h00, encontravam-se no local 13 operacionais e seis viaturas de apoio ao socorro.