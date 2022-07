Uma ambulância do INEM que presta serviço no centro de saúde de Arouca ardeu ao início desta noite quando se dirigia para um serviço de socorro.O fogo da viatura foi apagado pelos Bombeiros de Arouca, e foi também esta corporação que cedeu outra ambulância para que a equipa segui-se para a emergência.A razão do fogo poderá ter sido uma avaria elétrica.