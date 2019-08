Um bombeiro da corporação de Baião ficou ferido, na tarde desta quinta-feira, no despiste de uma ambulância que estava a fazer o transporte de um doente, no Marco de Canaveses.



No acidente, um civil também ficou ferido.





O alerta foi dado às 13h40, em Gove.As vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.