Ambulância retida devido a maca estar a ser usada no serviço de urgências do hospital de Oliveira de Azeméis

Uma ambulância dos bombeiros de Vale de Cambra está retida, na noite de sexta-feira, por um período previsto de sete horas, no serviço de urgências do hospital de Oliveira de Azeméis.Situação acontece, porque a maca da ambulância está a ser usada, pela utente, enquanto está a ser dada medicação, no corredor, no serviço de urgências.A idosa, de 81 anos, foi transportada pelos bombeiros na sequência de um serviço de emergência pré-hospitalar."É inadmissível, estamos sujeitos a que a ambulância de emergência pré-hospitalar, e os dois tripulantes, fiquem no estado de inoperacionalidade durante sete horas. Enquanto não libertarem a maca não estamos operacionais para responder a uma outra ocorrência", disse ao, fonte próxima da corporação de bombeiros de Vale de Cambra.Episódio levou os bombeiros a apresentarem queixa no livro de de reclamações da unidade hospitalar.