Ambulâncias multadas em fiscalização à porta do IPO na Praça de Espanha em Lisboa

A PSP realizou, na manhã desta quarta-feira, uma fiscalização às ambulâncias à porta do IPO, na Praça de Espanha. Várias ambulâncias foram multadas.apurou que dos Bombeiros Voluntários do Dafundo foram multadas 2 ambulâncias por falta de inspeção.O comandante explicou que já tinha feito o pedido ao INEM para fiscalizar as ambulâncias e que é injusto receberem estas multas.falou com vários outros bombeiros que ficam revoltados e defendem que esta fiscalização não deveria ser feita à porta de hospitais enquanto transportam doentes.