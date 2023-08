Ambulâncias vandalizadas e assaltadas em Lisboa

As ambulâncias dos Bombeiros do Beato e Penha de França foram vandalizadas e assaltadas, na madrugada deste domingo. As viaturas estavam estacionadas no parque das ambulâncias, na via pública."Além dos atos de vandalismo, foram ainda furtados um desfibrilador, um monitor de avaliação de parâmetros vitais e diverso equipamento de utilização diária nas assistências que damos", deu conta a corporação na rede social Facebook."É um acontecimento infeliz que nos afeta diretamente, uma vez que estes meios fazem falta para o socorro à nossa população", acrescentaram os bombeiros na mesma publicação.