No hospital de Torres Vedras as ambulâncias fazem filas, à porta das urgências, enquanto aguardam vaga para os pacientes infetados com Covid-19.As ambulâncias estão há quatro horas à espera para deixar os doentes na unidade hospitalar.Recorde-se que na semana passada chegaram a estar 11 ambulâncias em fila de espera para os doentes terem vaga no hospital, pelo que morreu um homem infetado com Covid-19 à entrada das urgências do hospital, enquanto aguardava para ser atendido.