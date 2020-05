Ameaça a 'ex' por SMS e mostra armas no Facebook

Um homem, de 20 anos, foi detido pela GNR, quarta-feira, no Porto, após ameaçar de morte a ex-companheira, de 19, com quem tem um filho em comum.

De acordo com a GNR, o agressor insultou, ameaçou e agrediu a ex-companheira durante o namoro de quatro anos e, mesmo depois da separação, manteve as ameaças através das redes sociais, expondo armas de fogo como forma de intimidação. Chegou a ameaçá-la de morte através de SMS.

A GNR cumpriu um mandado de busca domiciliário, com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto, e apreendeu-lhe uma arma de fogo transformada, dois telemóveis e 89 doses de haxixe.

O suspeito já tinha antecedentes criminais por roubo. Foi esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Vai ser controlado por pulseira eletrónica, sendo que está obrigado a afastar-se da casa da vítima e proibido de qualquer contacto com a jovem.