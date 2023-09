O homem, de 34 anos, foi informado pela mãe que a avó tinha falecido, mas como não queria que ela fosse ao funeral ameaçou-a.A mulher decidiu pedir apoio na esquadra da PSP de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, acompanhada pela ‘ex’ do agressor, para poder estar presente no funeral em segurança.No momento da intervenção policial, o agressor, consumidor de droga, reagiu com violência e acabou detido. Está agora indiciado por violência doméstica e posse de arma proibida.