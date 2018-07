Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça a polícia com filhas bebés

Barricado atirou objetos da janela e ameaçou fazer mal às crianças.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Um homem, de 37 anos e nacionalidade brasileira, barricou-se com a mulher e duas filhas bebés, de um e três anos, na rua Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia, ontem à tarde. Arremessou, da janela para a via pública, vários objetos, entre os quais cadeiras, uma barra de metal, chapéus, latas e utensílios de cozinha. Atingiu o vidro da frente de um carro estacionado, que ficou destruído. O carro foi rebocado.



A PSP tentou demover o homem, que estava à janela, a partir da rua, mas sem sucesso. Deu-lhe ordem para parar mas o agressor, irredutível, ainda lançou mais uma caneca para a zona onde estavam os agentes. Tê-los-á ameaçado, dizendo: "Olhem que eu tenho uma bebé comigo."



Ao fim de alguns minutos, a PSP arrombou a porta e subiu ao 1º andar do prédio. A mulher e filhas do agressor estavam fechadas no quarto. O homem, que estava perturbado, foi imobilizado e acabou detido. Saiu de casa algemado, acompanhado por duas enfermeiras do INEM. Foi levado para o hospital e será presente a tribunal.



O casal, emigrado há sete anos em Portugal, vive naquela casa há apenas meio ano. Tem uma ordem de despejo para cumprir, devido à falta de pagamento das rendas. "O homem estava muito zangado e não se percebia bem o que dizia. Só ouvi a PSP a dizer para ele parar e ele usou a bebé como ameaça", referiu Miguel Veloso, testemunha.



O homem, que acabou detido, esteve barricado cerca de uma hora e saiu de casa a chorar. Começou recentemente a trabalhar numa fábrica de móveis.