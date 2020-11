Ameaça com arma falsa dentro de comboio no Pinhal Novo

A GNR deteve um homem de 29 anos, na estação ferroviária do Pinhal Novo, depois de receber várias denúncias de passageiros a alertar para as ameaças com uma arma de fogo feitas pelo suspeito.













O detido foi constituído arguido e libertado, tendo os factos sido remetidos ao tribunal.

Quando a primeira patrulha chegou ao local, deparou-se com o homem a discutir em plena plataforma com outro passageiro, que já lhe tinha retirado a pistola.O detido foi constituído arguido e libertado, tendo os factos sido remetidos ao tribunal.