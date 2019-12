Ameaça com faca e incendeia casa em Felgueiras para cobrar dívida

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no passado sábado por ser o presumível autor de um incêndio em residência e ameaças agravadas, ocorridos nessa madrugada, em Felgueiras.



O incidente deu-se cerca das 01h15.

De acordo com um comunicado da PJ, "na tentativa de cobrar uma dívida de valor diminuto, o detido irrompeu pelo interior da residência da vítima, ameaçando-a com uma faca de cozinha caso não procedesse de imediato à liquidação da dívida".



"O ofendido fugiu do local e o arguido terá colocado fogo, através de chama direta, a vários materiais ali existentes que resultou em avultados danos na habitação, não tendo atingido outras proporções devido à pronta intervenção da GNR e dos Bombeiros", por ler-se.



O detido já foi sujeito a primeiro interrogatório judicial. Foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.