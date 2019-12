Ameaça com faca mulher e três filhas em Albufeira

Um homem de 35 anos foi detido pela GNR de Albufeira pelo crime de violência doméstica contra a companheira, de 32, e ainda contra as três filhas menores, estas de seis, nove e 13 anos.Segundo oapurou, a detenção do agressor ocorreu na sexta-feira, depois de o mesmo, no dia anterior, ter, num acesso de fúria, perseguido e ameaçado a mulher e as filhas com recurso a uma faca de cozinha, na habitação onde a família reside, em Albufeira.Em pânico, a mulher pegou nas filhas e fugiu de casa, num momento em que, segundo oapurou, chovia bastante. Sem apoios familiares conhecidos, a mulher passou por momentos difíceis até apresentar queixa da situação aos militares da GNR.Uma vez alertados para o que se estava a passar e cientes do drama que a mulher a e as filhas estavam a viver, uma vez que estavam fora de casa, os militares desencadearam de imediato diligências e procederam à detenção do indivíduo.O detido foi já apresentado ao tribunal para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Silves.soube ainda que o agressor já é reincidente neste tipo de crimes, cometidos, nomeadamente, em meados do verão deste ano, um fator que terá sido determinante para o facto de o juiz de instrução lhe ter aplicado a medida de coação mais gravosa.