Ameaça com pistola e assalta pastelaria

Assaltante fingiu ser cliente e, armado com um pistola prateada, roubou 150 euros da caixa. em Albufeira.

Por Ana Palma | 10:25

Entrou na pastelaria Iguarias, na Estrada de Vale Pedras, em Albufeira, como se de um cliente se tratasse. Comprou chicletes e saiu. Voltou passado um quarto de hora, armado com uma pistola e roubou todo o dinheiro da caixa, num total de 150 euros.

O assalto, ocorrido sexta-feira à tarde, foi este sábado relatado ao CM, sob anonimato, pela vítima, uma amiga da proprietária do estabelecimento, que na altura se encontrava a tomar conta da pastelaria. A mulher estava sozinha, facto que foi aproveitado pelo ladrão. A primeira ida à pastelaria destinou-se a avaliar a possibilidade de concretizar o assalto.



"Ele estava vestido com um casaco preto com capuz, óculos escuros e calças de ganga e apontou-me a arma, uma pistola prateada, ao mesmo tempo que me exigia que colocasse todo o dinheiro que havia na caixa dentro de uma sacola", contou a vítima.

A mulher ainda ameaçada pelo ladrão, que falava com sotaque brasileiro: "Disse-me que voltaria caso eu dissesse a alguém que o tinha visto". Uma vez na posse do dinheiro, o homem pôs-se rapidamente em fuga, a pé. O assalto não durou mais do que escassos minutos mas, para a vítima, pareceu "uma eternidade" conforme confidenciou ao CM.

O alerta foi dado às 15h45. A GNR de Albufeira foi a primeira força de segurança a chegar ao local mas, por se tratar de um assalto à mão armada, a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, que já recolheu indícios no local.