Um homem de 52 anos foi agora detido pela PSP em Camarate, Loures, após, em fevereiro deste ano, ter aterrorizado os donos de um restaurante, ameaçando-os com uma arma de fogo e efetuando vários disparos para o ar.Investigadores da PSP acabaram por chegar à identidade do autor dos disparos e, em buscas, apreenderam-lhe uma pistola 7,65 mm e dezenas de cartuchos e munições de vários calibres (a maioria de 9 mm).Foi presente a tribunal e ficou proibido de contactos com as vítimas.