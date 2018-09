Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça de bomba encerra Junta de Benavente

17:38

A sede da Junta de Freguesia de Benavente foi evacuada ao princípio da tarde desta quarta-feira, depois de uma chamada anónima de ameaça de bomba, disse à Lusa a presidente deste órgão.



Inês Correia afirmou que assim que a chamada foi recebida, a seguir à hora do almoço, os funcionários saíram de imediato do local e chamaram as autoridades, seguindo o protocolo existente para situações de emergência.



Militares da GNR criaram um perímetro de segurança, tendo, entretanto, chegado ao local uma equipa de inativação de explosivos.



Inês Correia, que falou à Lusa perto das 18h00, afirmou que nada de anormal antecedeu o telefonema, desconhecendo o que possa ter estado na sua origem.



A freguesia de Benavente localiza-se no concelho com o mesmo nome, no distrito de Santarém.



Ameaça de bomba na junta de freguesia de Benavente foi falso alarme

A ameaça de bomba na sede da Junta de Freguesia de Benavente, que foi evacuada ao princípio da tarde de hoje depois de uma chamada anónima, foi falso alarme, disse à Lusa fonte da GNR.



Fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR afirmou que a equipa de deteção de engenhos explosivos enviada ao local não encontrou qualquer engenho no interior do edifício.