Ameaça de bomba lança o pânico em escola

A EB 2, 3 da Costa de Caparica, em Almada, recebeu esta quinta-feira uma ameaça de bomba, através de email, endereçado a Teresa Santos, coordenadora do estabelecimento de ensino.Segundo oconseguiu apurar junto da responsável, após a receção da ameaça, por volta das 10h00, foram acionadas, de imediato, as autoridades. Os mais de 700 alunos que estavam nas salas de aulas acabaram por ser retirados do estabelecimento.No local estiveram os Bombeiros de Cacilhas, a GNR e o Grupo de Intervenção Cinotécnica, num total de 26 operacionais, apoiados por 11 viaturas.