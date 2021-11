O edifício do Instituto Português da Qualidade (IPQ), no Monte da Caparica, Almada, foi evacuado a meio da manhã desta quinta-feira após um telefonema anónimo com uma ameaça de bomba no imóvel.

Fonte da GNR disse ao CM que o telefonema foi feito pouco depois das 10h00.

De imediato foi ativado o plano de emergência daquela entidade, que levou à retirada ordeira das dezenas de pessoas que se encontravam no interior.