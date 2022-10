Falsa ameaça de bomba retém avião da Turkish Airlines em Lisboa

A Unidade Especial de Polícia da PSP terminou as vistorias a um avião da Turkish Airlines e não encontrou vestígios de explosivos na aeronave alvo de ameaça de bomba no aeroporto de Lisboa.



Dezenas de passageiros do voo 1756 da companhia turca, que foi retido no Aeroporto Humberto Delgado foram retirados do aparelho e levados para uma sala da zona internacional desta infraestrutura e estão a ser vistoriados pela PSP, bem como as respetivas bagagens.





Só após o processo acabar é que todos terão ordem para regressar ao avião.

Os passageiros saíram da aeronave, sob supervisão da PSP, após um passageiro ter alertado a tripulação de que havia explosivos a bordo.





A possibilidade mais forte é que o avião alvo de perícias possa partir ainda esta sexta-feira, com os passageiros a bordo com destino a Istanbul, mal a PSP o considere seguro para o efeito.

O avião ficou retido na pista para ser inspecionado pela polícia

Numa primeira análise, o alerta foi considerado falso. No entanto, sabe o CM, não se descarta a possibilidade do avião ser rebocado para uma zona mais afastada da infraestrutura aeroportuária, para mais perícias.



O passageiro retido pela PSP, já está formalmente detido e vai haver um comunicado de imprensa ainda esta tarde.