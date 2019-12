Ameaça e lança fogo por dívida de vinte euros

Estava determinado a cobrar a dívida de 20 euros que o vizinho se recusava a pagar, e por isso, no sábado de madrugada, o operário fabril, de 32 anos, foi de faca em punho até à casa do alegado devedor, em Jugueiros, no concelho de Felgueiras. Forçou a entrada na habitação, encostando a arma ao corpo da vítima, e ameaçou que a usaria caso não pagasse o valor de imediato.O homem conseguiu fugir e, sozinho na habitação, o operário fabril incendiou roupas e papéis. A vítima pediu ajuda à GNR e o suspeito acabou detido pela Polícia Judiciária de Braga. Foi levado para a cadeia para cumprir uma pena a que tinha sido anteriormente condenado.O incidente ocorreu por volta da 01h15 de sábado. Os dois homens, que residem na mesma freguesia e frequentam os mesmos cafés, tinham desavenças devido a pequenos empréstimos que o operário fabril fazia ao vizinho, desempregado.No sábado, após ter ingerido bebidas alcoólicas, o homem decidiu cobrar a dívida. Ameaçou o vizinho com uma faca de cozinha e depois pegou fogo a roupas e papéis no interior da habitação daquele. O incêndio consumiu grande parte do recheio da casa e só não tomou proporções mais graves devido à pronta intervenção da GNR e dos bombeiros.Depois, o autor do incêndio foi para casa dormir, mas acabou por ser detido. Após cumprir na cadeia a pena a que tinha sido condenado por ofensas à integridade física, aguardará em casa o julgamento deste caso.