Ameaça enviar fotos e vídeos íntimos

Homem fez chantagem com a mulher com quem mantinha uma relação virtual através de um perfil falso no Facebook.

Um homem de 23 anos foi detido em flagrante pela PJ do Funchal por extorsão. O homem fez chantagem com a mulher, de 30 anos, com quem mantinha uma relação virtual, através de um perfil falso no Facebook.



Ameaçou divulgar fotos e vídeos íntimos que a vítima lhe tinha enviado se não lhe pagasse várias centenas de euros. A vítima fez queixa e a PJ montou uma cilada ao suspeito. Foi apanhado após receber o dinheiro.