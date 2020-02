Um homem, de 63 anos, ameaçou matar a irmã, um ano mais velha, com uma caçadeira devido a desavenças familiares, numa aldeia do concelho de Viseu.As ameaças ocorreram há cerca de três meses mas só agora, após uma busca domiciliária, é que a GNR conseguiu apreender a caçadeira supostamente usada pelo suspeito no crime.O homem foi identificado pelos militares, constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público do Tribunal de Viseu.