Ameaça mãe de morte por causa de um carro

Homem de 23 anos tentou esmurrar a progenitora à frente dos guardas e foi detido.

Por Liliana Rodrigues | 10:24

Um homem de 23 anos foi levado para a cadeia, onde vai ficar em prisão preventiva, depois de bater e ameaçar a mãe de morte, por esta não lhe emprestar o carro. O agressor, desempregado, foi detido no sábado por uma patrulha da GNR de Riba de Ave, chamada ao local pela vítima.



Mesmo depois de ter sido levado para o posto, utilizou o telefonema a que tinha direito para ligar e voltar a ameaçar a mãe de morte. O juiz do Tribunal de Famalicão não teve dúvidas e mandou-o para a cadeia.



A mulher, de 64 anos, ligou em pânico para a GNR a pedir ajuda, ao final da tarde do passado sábado. Estava em casa, na freguesia de Bairro, em Famalicão, e ficou aterrorizada com um telefonema ameaçador do filho, que exigia levar o carro.



"Se não me emprestas o carro, levas na cara à frente dos guardas. E se for preciso, eles levam também", repetiu o agressor, mesmo na presença dos militares.



Admitindo que já tinha agredido a mãe, nos dias anteriores, e apesar dos pedidos dos guardas para que se acalmasse, o agressor tentou esmurrar a mulher, mas foi prontamente impedido pelos militares.



Tentou resistir à detenção, mas acabou algemado e passou a ameaçar de morte também os guardas. "Ainda hoje vão a minha casa buscar um morto. Vão arrepender-se também", gritava o agressor.



Passou duas noites detido no posto da GNR até ser presente no tribunal local na segunda-feira. Foi já entregue na cadeia de Braga.