Ameaça mãe e bebé com seringa em Odivelas

Ladrão entrou dentro de carro e exigiu ir a multibanco. Mulher teve de entregar 500 euros.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

A mulher de 33 anos tinha acabado de recolher o filho bebé num colégio de Famões, Odivelas, quando um ladrão lhe entrou para o lugar do pendura do BMW e a ameaçou com uma seringa. Mandou-a arrancar para uma caixa multibanco, sequestrando ambos.

Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o crime ocorreu pelas 12h30 de quinta-feira. A mulher, sob ameaça da seringa, ficou em "grande aflição", com o bebé na cadeirinha no banco traseiro. Disse ao assaltante que tinha 500 euros em notas na mala. O homem confirmou que o dinheiro existia realmente, roubou-o, mandou a vítima parar o carro e fugiu.

A mulher conduziu depois de regresso ao colégio, onde pediu ajuda. A PSP foi chamada ao local. A Polícia Judiciária investiga o sequestro com roubo.