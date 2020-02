Ameaça matar mulher com catana na mão

Um homem de 40 anos de idade foi detido pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da GNR, por violência doméstica contra a companheira, de 30.Segundo oapurou, a detenção ocorreu na quarta-feira, pelas 10h30, na zona do Parchal, no concelho de Lagoa, depois de o suspeito ter, alegadamente, ameaçado a mulher de morte com uma catana nas mãos. Esta situação aconteceu algum tempo antes da detenção e deu origem a uma queixa que esteve na base de uma investigação que foi de imediato desencadeada pelo NIAVE.Face à gravidade da ameaça, os militares vieram a dar cumprimento a um mandado de detenção do suspeito que foi emitido pelo tribunal. O homem foi apresentando, ainda na quarta-feira, ao Tribunal de Portimão, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.Foi constituído arguido e acabou por sair em liberdade, tendo ficado com proibição de contactar com a vítima.Há cerca de uma semana atrás, o NIAVE de Faro da GNR tinha, por sua vez, detido mais dois homens por violência doméstica.Um deles, de 39 anos, foi detido em Loulé. Agrediu a mãe a soco, tentou fazer o mesmo ao pai e bateu na patrulha da GNR que acorreu ao local. O outro é um homem de 23 anos, detido na zona de Faro por agredir a ex-companheira, de 37, a quem ameaçou incendiar a habitação se aquela não aceitasse reatar a relação.