Ameaça mulher e é morto à facada

Português condenado por homicídio encontrado sem vida.

Por João Tavares | 10:14

Agostinho Coelho da Silva, de 58 anos, chegou a França em 2001, instalou-se na zona de Nantes e dedicou a vida ao alcoolismo e ao crime. Foi condenado em 2005 por um homicídio, cumpriu pena, foi julgado por outro crime idêntico - mas absolvido -, mas na semana passada tornou-se ele a vítima. O português foi morto com quatro facadas num jardim junto a uns prédios. Um jovem, de 23 anos, encontra-se detido.



Algumas horas antes do homicídio, Agostinho Silva, armado com um machado, foi ameaçar uma mulher à casa desta. Acabou por ser encontrado morto ao final do dia, avança a imprensa francesa.



Um homem testemunhou o crime e a polícia chegou rapidamente à identificação do homicida. Trata-se de um jovem, de 23 anos, filho da mulher ameaçada pelo português. Durante dois dias o suspeito andou fugido, mas acabou por se entregar numa esquadra. Ouvido por um juiz, foi-lhe aplicada a prisão preventiva.



"Ele quando bebia transformava-se num animal", disse um vizinho a jornalistas franceses, referindo-se a Agostinho. O português tinha mesmo saído da prisão há poucos meses. "Não percebo como é que a justiça deixa pessoas assim em liberdade. Ele era perigoso e completamente louco. Se não fosse ele a ser morto, seria ele a matar", conta.



Agostinho vivia na zona do crime, em casa de um amigo, num cenário de alcoolismo. Desde que chegou a França, foi condenado quatro vezes.