Ameaça mulher junto a militares da GNR

Homem ficou em liberdade mas está proibido de se aproximar da vítima, bem como da residência habitual do casal, em Alvaiázere.

12:47

Um homem de 55 anos foi detido pela GNR, em flagrante delito, a ameaçar de morte a mulher, de 51 anos, junto à residência do casal, em Almoster, no concelho de Alvaiázere.



Os militares tinham recebido uma denúncia, via 112, por violência doméstica e quando chegaram ao local ainda assistiram ao crime. O homem foi interrogado no Tribunal de Leiria, por um juiz de instrução, estando de novo em liberdade, mas proibido de se aproximar da vítima, bem como da residência habitual do casal. Está ainda obrigado a sujeitar-se a um tratamento de dependência de bebidas alcoólicas, tendo o tribunal solicitado, de imediato, a marcação de uma consulta.



Segundo apurou o CM, as injúrias e ameaças aconteceram por diversas vezes, quase sempre no interior da residência, causando humilhação à vítima e receio pela sua segurança e bem-estar.