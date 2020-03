Ameaça polícias com faca após tentar arrombar porta de vizinha

Um homem de 39 anos foi detido pela PSP, em Faro, após ter provocado desacatos e tentado agredir os agentes. Segundo o CM apurou, o suspeito terá tentado arrombar a porta de uma vizinha no prédio onde vive, na quinta-feira à tarde.

A vítima alertou a PSP, até porque o homem já antes tinha causado distúrbios no edifício. Quando os agentes chegaram ao local, o indivíduo dirigiu-se a eles, empunhando uma faca e com insultos e ameaças. O suspeito foi detido e transportado para o serviço de Psiquiatria do Hospital de Faro.