Um homem de 40 anos foi esta sexta-feira à tarde detido pela PSP após ter ameaçado de morte 4 pessoas com uma pistola de airsoft (jogo de simulação de guerra), num centro comercial de Paço de Arcos, Oeiras.



O suspeito foi a uma loja para arranjar o telemóvel e desentendeu-se com o funcionário, de 31 anos. Foi a casa, no Alto da Loba, buscar a pistola e regressou com ameaças de morte a um popular, de 38 anos, e duas lojistas, mãe e filha, de 49 e 20.

